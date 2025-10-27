Via Mentana 21enne aggredito con un bastone mentre è a spasso con il cane | intervengono i carabinieri
Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in seguito a un'aggressione avvenuta intorno alle 16 di ieri, domenica 26 ottobre, in via Mentana. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava a passeggio con il cane quando, arrivato all'altezza di via del Corona, si è fermato per raccogliere le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
