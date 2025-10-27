Via Maqueda si sta trasformando in un gran bazar
Via Maqueda, oltre ai tanti problemi che tutti vedono e vivono, si sta trasformando in un gran bazar. Purtroppo ogni volta che passo è sempre peggio. Invece di mettere in risalto la bellezza dei tanti palazzi storici (molti dei quali ristrutturati) si preferisce mettere in bella mostra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Hard Rock Cafe sceglie Palermo: nel 2026 l'apertura di un locale a due piani in via Maqueda - La catena che ha insegne in tutto il mondo, ma solo cinque in Italia, debutterà in centro storico. Scrive palermotoday.it