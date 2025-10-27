Via le torri faro il parcheggio del Sacrario chiude per lo smontaggio
Il Sacrario si prepara a un nuovo volto. Nella mattinata di mercoledì 29 ottobre, l’area di piazzale Martiri d’Ungheria e il parcheggio saranno temporaneamente interdetti al traffico per consentire lo smontaggio delle torri faro che per anni hanno illuminato la grande piazza del centro di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
