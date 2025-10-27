Via Grande torna il mercato ambulante di Anva Confercenti | oltre 90 bancarelle in centro
Il mercato ambulante di Anva Confesercenti torna in via Grande. Dalle 9 alle 19.30 di domenica prossima, 2 novembre, oltre 90 bancarelle saranno infatti presenti tutta la giornata in una delle principali arterie di Livorno che, per l'occasione, si vestirà a festa pronta ad accogliere cittadini e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
