Via Fortini dopo ritardi e mesi di chiusura finalmente la riapertura parziale al traffico
Dal primo pomeriggio di oggi è stata riaperta alla circolazione via Fortini, chiusa a seguito del rischio crollo di un muro privato da via Santa Margherita a Montici a via di Rusciano. Lo comunica Palazzo Vecchio. La strada era stata chiusa dopo le piogge del marzo scorso, ormai, sette mesi fa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
