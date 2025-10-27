Via alle riprese di Mi batte il corazon il primo film di Peppe Iodice
Sono ufficialmente iniziate le riprese di “Mi batte il corazon”, il primo film di Peppe Iodice, diretto da Francesco Prisco, che firma anche la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo e Marco Critelli.Prodotto da Run Film, in collaborazione con realtà da sempre vicine al comico come il Teatro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
