Via alle riprese di Mi batte il corazon il primo film di Peppe Iodice

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficialmente iniziate le riprese di “Mi batte il corazon”, il primo film di Peppe Iodice, diretto da Francesco Prisco, che firma anche la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo e Marco Critelli.Prodotto da Run Film, in collaborazione con realtà da sempre vicine al comico come il Teatro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

via riprese batte corazonVia alle riprese di "Mi batte il corazon", il primo film di Peppe Iodice - L’uscita nelle sale è prevista per la primavera del 2026 ... Come scrive napolitoday.it

via riprese batte corazonPeppe Iodice debutta al cinema con “Mi batte il corazon”: iniziate le riprese a Napoli - Sono ufficialmente iniziate le riprese di “Mi batte il corazon”, il primo film di Peppe Iodice, diretto da Francesco Prisco, che firmano anche la sceneggiatura ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Riprese Batte Corazon