Via alle domande per il rimborso dei libri scolastici | tutto su modalità e tempi per fare richiesta
Pubblicato dal Comune di Pescara l'avviso per il rimborso dei libri di testo acquistati per l'anno scolastico in corso. Lo annuncia l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti sottolineando la rapidità con cui gli uffici hanno preparato il bando dopo che, solo il 21 ottobre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
