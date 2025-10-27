Vestiti e accessori fatti a mano ma anche eventi e laboratori | inaugura la boutique dell' arte e cucito

Una boutique artigiana e uno spazio creativo per adulti e bambini, dove ogni cosa può avere una seconda vita e trasformarsi in un capo unico all’insegna della bellezza e della sostenibilità. Venerdì, in piazzale Giovanni XXIII, Lisa Gentilini ha inaugurato il suo “Qualcosa”, progetto con cui lo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

