Vespa contro Sinner è pace a Le Iene ma | Non lo perdono Cos’è successo e cosa c’entra Alcaraz

Dilei.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pace fatta (o quasi) fra Bruno Vespa e Jannik Sinner dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il giornalista e lo sportivo hanno avuto modo di riconciliarsi grazie alle Iene dopo che nei giorni scorsi Vespa aveva pubblicato su X un post in cui criticava la decisione di Sinner di non prendere parte alla Coppa Davis con la nazionale Sinner-Vespa, la polemica e il confronto a Le Iene. A portare la pace fra i due Stefano Corti che ha raggiunto Bruno Vespa, offrendogli una carota, simbolo del tennista. Il giornalista ha addentato la carota, poi ha spiegato all’inviato de Le Iene di tifare per Sinner, ma di non averlo totalmente perdonato. 🔗 Leggi su Dilei.it

vespa contro sinner 232 pace a le iene ma non lo perdono cos8217232 successo e cosa c8217entra alcaraz

© Dilei.it - Vespa contro Sinner, è pace a Le Iene, ma: “Non lo perdono”. Cos’è successo e cosa c’entra Alcaraz

Altre letture consigliate

vespa contro sinner 232Vespa contro Sinner, &#232; pace a Le Iene, ma: “Non lo perdono”. Cos’è successo e cosa c’entra Alcaraz - Il giornalista e lo sportivo hanno avuto modo di riconciliarsi grazie alle Iene dopo che nei giorni scorsi ... Lo riporta dilei.it

vespa contro sinner 232Persino Bruno Vespa contro Sinner, ma i tifosi insorgono: “Inizia a studiare” - Il numero due al mondo Jannik Sinner &#232; costantemente nel mirino. tennisitaliano.it scrive

vespa contro sinner 232Bruno Vespa contro Sinner: “Perché dovremmo tifare per lui? Parla tedesco, vive a Monte Carlo” - Bruno Vespa si scaglia contro Jannik Sinner dopo il "no" del numero due del tennis mondiale a partecipare alla Coppa Davis con l'Italia ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vespa Contro Sinner 232