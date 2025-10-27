Vespa contro Sinner è pace a Le Iene ma | Non lo perdono Cos’è successo e cosa c’entra Alcaraz

Pace fatta (o quasi) fra Bruno Vespa e Jannik Sinner dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il giornalista e lo sportivo hanno avuto modo di riconciliarsi grazie alle Iene dopo che nei giorni scorsi Vespa aveva pubblicato su X un post in cui criticava la decisione di Sinner di non prendere parte alla Coppa Davis con la nazionale Sinner-Vespa, la polemica e il confronto a Le Iene. A portare la pace fra i due Stefano Corti che ha raggiunto Bruno Vespa, offrendogli una carota, simbolo del tennista. Il giornalista ha addentato la carota, poi ha spiegato all’inviato de Le Iene di tifare per Sinner, ma di non averlo totalmente perdonato. 🔗 Leggi su Dilei.it

