Vertice post terremoto con i dirigenti scolastici | nessuna grave criticità riscontrata

Un vertice si è svolto questa mattina a Palazzo Mosti dopo lo sciame sismico di questi giorni che ha avuto come epicentro Montefredane, città irpina ma vicinissima al confine sannita. Alla riunione hanno preso parte i dirigenti scolastici del capoluogo, la Protezione Civile e la Provincia di Benevento. L'incontro aveva soprattutto l'obiettivo di rasserenare gli animi dopo la paura emersa con il terremoto che ha coinvolto anche il territorio sannita ed in particolare la città di Benevento che ha "ballato" almeno due volte nel giro di pochi giorni. Il sindaco Clemente Mastella, che ha voluto la riunione, ha sottolineato: "Abbiamo riscontrato alcune criticità come ad esempio le persone diversamente abili.

