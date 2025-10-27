Vertice di maggioranza a Palazzo d' Orleans | Sgravi per chi assume

Vertice di maggioranza oggi a Palazzo d'Orleans, convocato dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Riuniti i rappresentanti delle forze politiche del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Mpa, Democrazia cristiana e Noi Moderati) a sostegno del governo regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

vertice maggioranza palazzo dVertice di maggioranza a Palazzo d’Orléans: sgravi a chi assume per rilanciare l’occupazione e riforme in Aula da gennaio - L’incontro, durato oltre due ore, dedicato principalmente alla definizione dei contenuti del disegno di legge di stabilità regionale. Segnala msn.com

Palazzo d’Orleans, vertice di maggioranza: “Sgravi per chi assume” - PALERMO – Vertice di maggioranza a Palazzo d’Orleans, presieduto dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifan i, con la partecipazione dei rappresentanti delle forze politiche del ... livesicilia.it scrive

vertice maggioranza palazzo dDalla Finanziaria al voto segreto: vertice di maggioranza a Palazzo d’Orléans per scongiurare nuovi scontri - L'obiettivo è quello di scandire tempistiche e modalità dei prossimi passi del governo regionale fino al 31 dicembre, data in cui dovrà essere già approvata la Manovra ... Scrive ilsicilia.it

