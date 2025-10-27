Verso Roma-Parma | turnover ragionato per Gasperini che non parlerà in conferenza
Ha ancora una volta sorpreso Gasperini contro il Sassuolo, per una Roma che ha visto a Bailey per la prima volta dal 1?, la conferma di un El Aynaoui stavolta positivo ed un Cristante nel suo vecchio ruolo di trequartista, brillantemente interpretato come ai tempi dell’Atalanta. Non c’è tempo però per crogiolarsi su una vittoria importantissima per morale e classifica, visto che fra due giorni (alle 18:30) arriva all’Olimpico il Parma, squadra in difficoltà in attacco ma con una difesa piuttosto solida. La prima notizia è quella di un Gasperini che non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match, semplicemente perché il tecnico avrà poi modo di confrontarsi con i giornalisti sabato prossimo, prima del big match contro il Milan. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Verso Roma-Parma, niente conferenza stampa per Gasperini alla vigilia - Il tecnico giallorosso non presenterà alla stampa la gara contro la squadra di Cuesta, in programma mercoledì alle 18. ilromanista.eu scrive
Roma, Gasperini e l'Europa League col turnover: verso il debutto dal 1' Tsimikas e non solo - La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara al debutto in Europa League con l’esigenza di ampliare le rotazioni. Scrive m.tuttomercatoweb.com
Roma, verso Parma:| De Rossi torna in difesa - La comitiva è tornata questa notte da Siena e Luis Enrique ha ordinato il rinvio della ripresa degli allenamenti a domani pomeriggio. Segnala calciomercato.com