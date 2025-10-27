Verso Atalanta-Milan ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa | luogo e orario

Pianetamilan.it | 27 ott 2025

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, parlerà oggi in conferenza stampa in vista del match della nona giornata di Serie A, in programma domani sera alla New Balance Arena contro l'Atalanta: luogo e orario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

verso atalanta milan ecco quando parler224 allegri in conferenza stampa luogo e orario

© Pianetamilan.it - Verso Atalanta-Milan, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa: luogo e orario

