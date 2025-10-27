Veronica Fusaro pubblica Looking For Connection | pop sincero tra soul e rock

È uscito “Looking For Connection”, il nuovo album di Veronica Fusaro: un viaggio indie-pop tra intimità, groove e contraddizioni moderne. Pubblicato lo scorso 24 ottobre, ‘Looking For Connection’ è il nuovo album di Veronica Fusaro, un pulsante disco indie-pop sulla vicinanza in un mondo disconnesso. Nota per i suoi testi taglienti e per la sua voce inconfondibile, il disco cattura la strana realtà di un mondo che scorre insieme ma, spesso, sembra separato, accompagnato dal caratteristico marchio indie-pop di Fusaro, intriso di influenze rock e soul. ‘Looking For Connection’ include singoli come ‘Gold Rush’, un inno scintillante sull’ambizione e il burnout; ‘Slot Machine’, una riflessione sulla tentazione digitale; e ‘Jealousy’, un brano ipnotico sulla cultura del confronto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Veronica Fusaro pubblica “Looking For Connection”: pop sincero tra soul e rock

