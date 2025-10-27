L’attuale edizione del celebre talent show di Rai1, Ballando con le Stelle, continua a tenere banco non solo per le esibizioni sulla pista da ballo, ma anche per le dinamiche che si sviluppano fuori, in particolare quelle che coinvolgono la popolare conduttrice Barbara D’Urso e il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca. I due, ormai figure centrali nel dibattito social legato al programma, sono stati nuovamente al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di un video sui loro profili social. In questa clip, apparsa dopo l’ultima puntata, la coppia ringraziava calorosamente il pubblico per il supporto dimostrato, ma l’abbraccio affettuoso mostrato non è stato gradito da tutti, scatenando una vera e propria ondata di polemiche tra i commenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vergognati, può essere tuo figlio”. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca beccati così: scoppia il caos!