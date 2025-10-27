Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno | Ma non farò le scarpe a Gualtieri

(Adnkronos) – "Non farò le scarpe al sindaco Gualtieri". Carlo Verdone ieri sera sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione dell'anteprima della quarta e ultima stagione della sua serie 'Vita da Carlo', ha regalato un siparietto con Gualtieri in vista del 17 novembre, giorno in cui Verdone non solo compirà 75 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

