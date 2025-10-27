Veranda cucina mini appartamento e ampliamento del magazzino realizzati abusivamente | dovranno essere demoliti

La concessione edilizia in sanatoria, rilasciata nel 1996, ce l'avevano. Ma - stando a quanto è stato accertato dai funzionari del servizio Vigilanza edilizia, assieme al nucleo Tutela urbanistica della polizia locale - sarebbero stati realizzati ampliamenti non previsti e pertanto abusivi. Ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

