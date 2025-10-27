Le previsioni della vigilia hanno trovato piena conferma sabato sera tra le sedici corde del PalaPalestre di Ferrara. La semifinale per il titolo italiano tra il padanino Emanuele Venturelli e il laziale Paolo Iannucci, presentata come l’ultima chance per entrambi di aspirare a traguardi importanti, è stata dura e senza un attimo di tregua. Ha vinto il loianese-ferrarese Venturelli con verdetto diviso, ma va detto che si è meritato il sofferto successo. I giudici Volpin e Losorgio hanno rispettivamente sancito i punteggi di 77 a 76 e 77 a 74 a suo favore, mentre il giudice Di Clemente ha visto prevalere Iannucci per 78 a 74. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venturelli batte Iannucci ai punti. E ora si guadagna la sfida con Lizzi