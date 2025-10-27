Venturelli batte Iannucci ai punti E ora si guadagna la sfida con Lizzi
Le previsioni della vigilia hanno trovato piena conferma sabato sera tra le sedici corde del PalaPalestre di Ferrara. La semifinale per il titolo italiano tra il padanino Emanuele Venturelli e il laziale Paolo Iannucci, presentata come l’ultima chance per entrambi di aspirare a traguardi importanti, è stata dura e senza un attimo di tregua. Ha vinto il loianese-ferrarese Venturelli con verdetto diviso, ma va detto che si è meritato il sofferto successo. I giudici Volpin e Losorgio hanno rispettivamente sancito i punteggi di 77 a 76 e 77 a 74 a suo favore, mentre il giudice Di Clemente ha visto prevalere Iannucci per 78 a 74. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
