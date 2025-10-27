Ventesima edizione del progetto educativo antimafia del centro Pio La Torre

"La questione giovanile tra disagio e violenza di strada" è il tema della prima conferenza della 20sima edizione del “Progetto Educativo Antimafia” del Centro Studi Pio La Torre, in programma dalle 9 alle 11 di martedì 28 ottobre all’istituto tecnico commerciale“Vittorio Emanuele III” di via Duca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

