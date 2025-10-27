Il rombo di decine di V12 ha risuonato sulle colline del Mugello per tre giorni consecutivi. Si sono concluse ieri le Finali Mondiali Ferrari, appuntamento che da oltre trent’anni unisce piloti, collezionisti e tifosi in una festa globale. L’edizione 2025 ha avuto un significato particolare: ha celebrato anche i vent’anni del Programma XX, il laboratorio più esclusivo di Maranello, dove i clienti diventano collaudatori e ogni giro di pista diventa un passo avanti nello sviluppo tecnico.?Una cinquantina di vetture XX – sulle duecento costruite dal 2005 a oggi – hanno sfilato sul circuito toscano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vent’anni di Programma XX, il Mugello celebra la passione e la ricerca Ferrari