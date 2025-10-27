Venite stanno spacciando | arrestato grazie alla residente
“Venite stanno spacciando”. È partito da una telefonata di una residente al 112 l’arresto di un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Bologna sono intervenuti di nuovo nella zona della stazione, dove si concentra una delle principali piazze cittadine. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
