Venicemarathon doppietta etiope nella 39ª edizione

Robi e Zebenay firmano il trionfo, festa in Laguna con oltre 20.500 runners La 39ª Wizz Air Venicemarathon, disputata ieri (26 ottobre), ha parlato ancora una volta etiope. A trionfare sono stati Deribe Robi, vincitore della gara maschile con il tempo di 2h08’58”, e Ashumar Zebenay, prima tra le donne in 2h27’31”. Sullo sfondo, una Venezia baciata dal sole e resa unica anche dall’“acqua alta”, che ha accompagnato l’arrivo dei maratoneti in Riva Sette Martiri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

