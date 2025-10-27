G ara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari per non perdere contatto dalla vetta, gli altoatesini per confermarsi in vetta. Venezia-Sudtirol si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Penzo. VENEZIA-SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari hanno accumulato 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e due sconfitte. L’ultimo ko ha lasciato l’amaro in bocca, ma il cammino resta solido. La squadra di Stroppa tra le mura amiche fa la voce grossa, e questo è una garanzia per il match contro il Sudtirol. Gli altoatesini navigano a metà classifica con 10 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Venezia-Sudtirol, decima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla