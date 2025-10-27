Venezia pro Pal bloccano un incontro con Fiano all’università
Un gruppo di attivisti pro Pal ha interrotto un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente, ospitato dall’ Università Ca’ Foscari di Venezia, a cui stavano prendendo parte Antonio Calò, presidente di Venezia Ricerca Pace, e Emanuele Fiano, presidente di ‘Sinistra per Israele – Due Popoli, Due Stati’. Quest’ultimo, di fede ebraica, è stato accolto da slogan e cartelli: « Fuori i sionisti dall’università». A quel punto è stato impossibile proseguire l’incontro, come ha spiegato l’associazione di Fiano puntando il dito contro «gruppi della sinistra giovanile». Così l’ex deputato dem all’ Ansa: «Ho provato in tutti i modi a continuare, ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. 🔗 Leggi su Lettera43.it
