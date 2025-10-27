Venezia attivisti protestano durante un incontro di Sinistra per Israele Fiano | Mi hanno impedito di parlare
Un gruppo di attivisti pro Pal ha interrotto per protesta un dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell’ Università di Ca’ Foscari a Venezia. All’evento iniziato poco dopo le 17, con ospiti il presidente di Sinistra per Israele – Due Popoli due Stati Emanuele Fiano e Antonio Calò presidente di Ve.Ri.Pa, alcuni studenti con uno striscione contro i sionisti nelle università si sono messi a intonare slogan critici verso le posizioni dell’incontro. “Ho provato in tutti i modi a continuare ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità”, ha riferito Fiano. Gli attivisti – un gruppo di studenti della Sinistra giovanile – gridavano “ fuori i sionisti dall’università”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
