Venezia attivisti pro Pal impediscono un incontro di Emnauele Fiano a Ca' Foscari
L'ex parlamentare Pd: "L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel '38, con mio padre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Venezia, attivisti pro Pal interrompono un incontro con l'ex deputato Fiano (Pd) all'università: «Impossibile continuare» - X Vai su X
