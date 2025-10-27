Venezia attivisti pro Pal impediscono un incontro di Emnauele Fiano a Ca' Foscari

L'ex parlamentare Pd: "L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel '38, con mio padre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

venezia attivisti pro pal impediscono un incontro di emnauele fiano a ca foscari

