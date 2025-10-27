Venezia attivisti pro Pal impediscono evento con Fiano a Ca’ Foscari
Questo pomeriggio un gruppo di attivisti pro Pal ha impedito lo svolgimento di un dibattito all’ Università di Ca’ Foscari di Venezia sulle prospettive di pace in Medioriente. All’incontro era presente l’ex parlamentare dem Emanuele Fiano. “Quella di oggi è stata un’orribile pagina degna dei regimi fascisti e delle dittature, dove non si fanno parlare le persone”, spiega a LaPresse il parlamentare. “Noi eravamo lì a parlare contro la guerra e di come intraprendere il cammino di pace. Chi non vuole sentire parlare di queste cose è perché la pace non la vuole”, conclude. La Russa: “Solidarietà a Fiano ma azzardato citare fascismo ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
