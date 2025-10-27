Venezia attivisti pro Pal bloccano un incontro con Fiano Pd all' università | Come mio padre nel ' 38 sono scioccato
Slogan e cartelli contro il sionismo, interrotto l'incontro sulle prospettive di pace in Medio Oriente all'università Ca' Foscari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
Venezia, attivisti pro Pal interrompono un incontro con l'ex deputato Fiano (Pd) all'università: «Impossibile continuare» - X Vai su X
Ddl Valditara, dibattito rovente. La Lega chiantigiana: “Famiglia e genitori ruolo centrale in educazione figli”. I consiglieri comunali Abate, Cuscito e Venezia: "Iniziativa della Lega è un argine al “tentativo di indottrinamento” da parte di attivisti di estrema sini - facebook.com Vai su Facebook
Venezia, attivisti pro Pal impediscono evento con Fiano a Ca’ Foscari - Questo pomeriggio un gruppo di attivisti pro Pal ha impedito lo svolgimento di un dibattito all'Università di Ca' Foscari di Venezia sulle prospettive di pace ... Si legge su msn.com
Venezia, attivisti protestano durante un incontro di Sinistra per Israele. Fiano: “Mi hanno impedito di parlare” - Studenti con slogan "Fuori i sionisti dall'università" impediscono il dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
“No ai sionisti”, attivisti pro-Pal impediscono incontro con Fiano (Pd) a Ca’ Foscari a Venezia - Palestina ha interrotto un dibattito a Ca’ Foscari con Emanuele Fiano, accusandolo di sionismo ... Lo riporta fanpage.it