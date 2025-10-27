Venezia attivisti pro Gaza impediscono incontro di Fiano a Ca' Foscari
Un gruppo di attivisti pro Gaza formato da studenti della sinistra giovanile ha impedito questo pomeriggio lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell'Università di ca' Foscari a Venezia, interrompendo un incontro a cui stava prendendo parte il parlamentare Emanuele Fiano (Pd), con slogan e cartelli al grido di "fuori i sionisti dall'università". "Ho provato in tutti i modi a continuare - ha riferito Fiano - ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. Il principio fascista che hanno loro in mente è che chi non ha idee come le loro non deve parlare". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Approfondisci con queste news
Venezia, attivisti pro Pal interrompono un incontro con l'ex deputato Fiano (Pd) all'università: «Impossibile continuare» - X Vai su X
Ddl Valditara, dibattito rovente. La Lega chiantigiana: “Famiglia e genitori ruolo centrale in educazione figli”. I consiglieri comunali Abate, Cuscito e Venezia: "Iniziativa della Lega è un argine al “tentativo di indottrinamento” da parte di attivisti di estrema sini - facebook.com Vai su Facebook
Venezia, attivisti pro Gaza impediscono incontro di Fiano a Ca' Foscari - Al grido "fuori i sionisti dall'università" gruppi di studenti della sinistra giovanile hanno impedito all'ex parlamentare Pd di parlare a quello che doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di ... Riporta tg24.sky.it
«Fuori i sionisti», pro Pal zittiscono Fiano a Venezia - L’intolleranza sui temi del Medioriente e del conflitto a Gaza è risuonata anche a Venezia,nel pomeriggio, in un’aula dell’Università di ca’ Foscari, dove un gruppetto di attivisti proPal ha impedito. Si legge su msn.com
A Venezia corteo per Gaza verso l'Ospedale civile - Centinaia di persone si sono radunate a Venezia nei pressi del monumento alla Partigiana, in riva dei Sette Martiri, nel sestiere di Castello, per manifestare solidarietà alla Global Sumud Flotilla, i ... Da ansa.it