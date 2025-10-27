Un gruppo di attivisti pro Gaza formato da studenti della sinistra giovanile ha impedito questo pomeriggio lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell'Università di ca' Foscari a Venezia, interrompendo un incontro a cui stava prendendo parte il parlamentare Emanuele Fiano (Pd), con slogan e cartelli al grido di "fuori i sionisti dall'università". "Ho provato in tutti i modi a continuare - ha riferito Fiano - ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. Il principio fascista che hanno loro in mente è che chi non ha idee come le loro non deve parlare". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Venezia, attivisti pro Gaza impediscono incontro di Fiano a Ca' Foscari