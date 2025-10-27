Venezi il caso Mestriner | Alla Fenice ho contestato i sindacalisti | atto di libertà
VENEZIA «Ho voluto fare un gesto rivoluzionario,?marinettiano? o?dannunziano?, se volete: ho rivendicato la mia libertà di contestare musicisti che invece di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Attacchi a Beatrice Venezi, la Fenice limita i commenti sui social: «No a offese e prese di posizione non legate ai post» - La direttrice lascia Buenos Aires, interrogazione M5s. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it