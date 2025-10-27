Venerdì musicali in villa Da Ponte a Cadoneghe tutti gli appuntamenti in programma ad ottobre 2025

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna che riporta la grande musica da camera nella splendida Villa da Ponte (ora Vergerio) torna con quattro appuntamenti imperdibili, ogni venerdì di ottobre a partire dal 10 ottobre, alle ore 21.Un cartellone che unisce giovani talenti e artisti affermati, spaziando da Mozart a Debussy. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

venerd236 musicali villa ponteVenerdì musicali in villa Da Ponte a Cadoneghe, tutti gli appuntamenti in programma ad ottobre 2025 - La rassegna che riporta la grande musica da camera nella splendida Villa da Ponte (ora Vergerio) torna con quattro appuntamenti imperdibili, ogni venerdì di ottobre a partire dal 10 ottobre, alle ore ... Riporta padovaoggi.it

Sindaca Villa S.Giovanni, Ponte a rischio eterna incompiuta - Sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina c'è "l'assoluta incertezza temporale sulla fase costruttiva" e la "paura" dei territori è che i cantieri finiscano "per rimanere lì come ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Venerd236 Musicali Villa Ponte