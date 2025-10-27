Venduta la villa di Franco Zeffirelli a Viterbo la dimora del regista da 300 metri quadri e 2 ettari di parco

Ristrutturata, con 300 metri quadrati e due ettari di parco, Villa Zeffirelli a Viterbo è stata venduta ad una famiglia. Il proprietario era il figlio adottivo Luciano. Zeffirelli aveva un legame profondo con il Viterbese e con la tradizionale Macchina di Santa Rosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Venduta la villa di Franco Zeffirelli a Viterbo, la dimora del regista da 300 metri quadri e 2 ettari di parco - Ristrutturata, con 300 metri quadrati e due ettari di parco, Villa Zeffirelli a Viterbo è stata venduta ad una famiglia ... Scrive fanpage.it

Villa Grande, la dimora romana di Silvio Berlusconi non sarà venduta: diventerà sede di rappresentanza di Fininvest - L’ex Villa Zeffirelli, ultima dimora romana di Silvio Berlusconi, sarà sede di rappresentanza del gruppo Fininvest nella ... Come scrive ilsole24ore.com

Lavori abusivi, sequestro in storica villa Zeffirelli a Positano - Opere edilizie in corso di realizzazione presso il Luxury Hotel 'Villa Treville' di Positano, in Costiera amalfitana - Lo riporta ansa.it