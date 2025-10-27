Vendola a Bari per la presentazione dei candidati di Avs | Meloni? Viene qui solo come capo tribù

"Bisogna ingaggiare un confronto forte con questa destra che è latitante in Puglia e trovo veramente incredibile che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non venga mai all'inaugurazione della Fiera del Levante, sono venuti sempre tutti i presidenti del Consiglio. Non lo so perché non venga. 🔗 Leggi su Baritoday.it

