Vendevamo i biglietti delle partite | il pentito svela gli affari della ‘ndrangheta nella curva della Juventus
In Tribunale a Torino ha testimoniato in video-conferenza il collaboratore di giustizia più importanti della Dda piemontese, il 45enne Vittorio Raso: ha svelato i rapporti nel 2012 tra gli ultras e alcuni appartenenti alla 'ndrangheta. "Vendevamo i biglietti per le partite. Ci eravamo presi una fetta dello stadio", ha precisato Raso, che dalla Spagna poi ha gestito il traffico di droga verso l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Quelli dell'inter invece ci andavano a cena, gli vendevano i biglietti e li avvisavano che la polizia li intercettava. Però erano parte lesa. Il potere, signori, quello vero, spiegato facile.
