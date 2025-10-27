Velluto e piume realismo magico in scena alla Ginnastica Triestina

Triesteprima.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre, alle ore 18, si terrà nella sala Museo della Fondazione Ginnastica Triestina 1863 (SGT) la presentazione del libro “Velluto e piume” (ScatoleParlanti, 2025). Dialogheranno il curatore del Museo sociale Zeno Saracino e l’autrice Rossella Ghigliotti. L’opera è un romanzo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

