Vedi dicono che non ti faccio parlare invece lei si consuma la voce Loro dicono che m’interrompi | la frecciata di Filippa Lagerback a Fabio Fazio
“Loro dicono che tu mi interrompi sempre”. “Chi loro? I marziani?”. Scintille tra Filippa Lagerback e Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, quella andata in onda domenica 26 ottobre sul Nove. Un botta e risposta pungente, che è diventato immediatamente virale sui social network anche in virtù dell’eccezionalità dell’evento. Tutto è successo mentre Filippa Lagerback, colpita da un evidente abbassamento di voce, stava iniziando uno dei suoi consueti annunci. Dopo averle fatto notare che si sentiva poco, Fazio è intervenuto con un commento sarcastico: “Non si sente niente?”, chiede Filippa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quando dicono che “la cattiveria non porta da nessuna parte” e poi vedi Malefica, Grimilde e Ursula che dominano la tua mensola come regine. Le trovi tutte su EMP https://emp.me/9l9l #funkopop #disneyvillains #malefica #disney #spookyseason #ha - X Vai su X
A cosa pensiamo quando ci dicono “Andiamo a vedere il foliage?” Piano Terra ? Flying Tiger Copenhagen - facebook.com Vai su Facebook