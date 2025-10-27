“Loro dicono che tu mi interrompi sempre”. “Chi loro? I marziani?”. Scintille tra Filippa Lagerback e Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, quella andata in onda domenica 26 ottobre sul Nove. Un botta e risposta pungente, che è diventato immediatamente virale sui social network anche in virtù dell’eccezionalità dell’evento. Tutto è successo mentre Filippa Lagerback, colpita da un evidente abbassamento di voce, stava iniziando uno dei suoi consueti annunci. Dopo averle fatto notare che si sentiva poco, Fazio è intervenuto con un commento sarcastico: “Non si sente niente?”, chiede Filippa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vedi, dicono che non ti faccio parlare, invece lei si consuma la voce”, “Loro dicono che m’interrompi”: la frecciata di Filippa Lagerback a Fabio Fazio