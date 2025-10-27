Ve lo immaginate Mou dopo Napoli-Inter? La lezione di Chivu | niente pianti parliamo di calcio
In Italia tecnico dell’Inter appare un alieno: non accusa gli arbitri, non cerca scuse, tiene la comunicazione esclusivamente sul campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo la pubblicazione del nostro primo album, ecco a voi il primo dei video ufficiali. Grazie ai nostri coristi Andrea e Patrizio, vi offriamo una prospettiva nuova e immersiva: immaginate di ascoltare e vivere ogni brano al centro esatto del coro schierato, tra il - facebook.com Vai su Facebook
Ve lo immaginate Mou dopo Napoli-Inter? La lezione di Chivu: niente pianti, parliamo di calcio - In Italia tecnico dell’Inter appare un alieno: non accusa gli arbitri, non cerca scuse, tiene la comunicazione esclusivamente sul campo ... Da msn.com