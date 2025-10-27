Vaticano Orban in visita dal Papa

13.35 ll primo ministro ungherese Orban in Vaticano da Papa Leone XIV.Un incontro atteso e simbolico per affermare la linea di Budapest contro il coinvolgimento europeo nella guerra tra Russia e Ucraina. "Vogliamo stare lontanti dalla febbre della guerra che si sta diffondendo in tutto il mondo, ed è per questo che,fin dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, abbiamo organizzato una coalizione contro la guerra". Incontro di Orban anche con la premier Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

