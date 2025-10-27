Una nave che sembra provenire da Battlestar Galactica. Così il ministro della Difesa di Singapore Chan Chun Sing ha definito la “Victory”, primo dei sei esemplari della nuova classe di Multi-Role Combat Vessels (Mrcv) in costruzione per la marina della città-stato asiatica, il cui varo ufficiale è avvenuto pochi giorni fa (anche se la vera e propria entrata in servizio è prevista per il 20282029). Con una stazza di 150 metri di lunghezza per 8.000 tonnellate di peso, il nuovo vascello è il più grande mai operato dalla marina di Singapore. Esso è equipaggiato con tutti i sistemi canonici di una fregata, a partire dal cannone navale Leonardo Strales da 76 mm, due stazioni d’arma telecomandate Rafael Typhoon Mk 30-c, missili antiaerei (nello specifico Mica e Aster) e missili antinave (probabilmente Blue Spear, ma non ci sono conferme al riguardo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vascello o presagio? Cosa ci dice la nuova “Victory” di Singapore sulla guerra navale del futuro