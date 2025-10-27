Varriale attacca dopo l’esonero di Tudor | Il capro espiatorio per le colpe di una dirigenza che ha speso 300 milioni di euro per giocatori mediocri

Varriale attacca dopo l’esonero di Tudor: tutte le dichiarazioni del giornalista sulla scelta della Juve. L’esonero di Igor Tudor è ufficiale, ma non placa le polemiche. Anzi, le sposta. La crisi nera della Juventus, arrivata a otto partite consecutive senza vittorie (tre sconfitte di fila), ha portato al licenziamento del tecnico croato, ma per molti il problema non era in panchina, bensì in giacca e cravatta. A dar voce a questo pensiero è il giornalista Enrico Varriale, che con un post durissimo sul suo profilo X ha definito l’allenatore un semplice “capro espiatorio”, addossando le vere colpe alla dirigenza e a un mercato fallimentare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale attacca dopo l’esonero di Tudor: «Il capro espiatorio per le colpe di una dirigenza che ha speso 300 milioni di euro per giocatori mediocri»

