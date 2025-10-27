Variazioni | tutto sulla prima edizione del Festival delle Narrazioni

Si svolgerà dall’1 al 29 novembre a Roccella Jonica la prima edizione del Festival delle Narrazioni dal titolo Variazioni. Si tratta di un progetto patrocinato dall’Amministrazione comunale e fortemente voluto dell’assessore alla Cultura Rossella Scherl che ha aggiunto: "Il Festival delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

VARIAZIONI ORARI SANTE MESSE [orario invernale] ? A partire dal 25 ottobre, le regolari Sante Messe del sabato e della domenica saranno anticipate e celebrate alle ore 17.00, per tutto il periodo invernale fino a marzo 2026. ______________ - facebook.com Vai su Facebook

Riola Sardo, tutto pronto per la prima edizione della Festa dell’Olio - Saranno due giornate dedicate alla promozione della filiera olivicola e alla diffusione della cultura enogastronomica del Sinis attraverso degustazioni, incontri tematici e intrattenimento musicale. Segnala unionesarda.it

10 settembre, a Empoli tutto pronto per la prima edizione del grande festival di storia - Tutto pronto per la prima edizione del grande festival di storia contemporanea /contè. lanazione.it scrive