Variazione di bilancio | più fondi per il Natale e 600mila euro per la sala del commiato

La seconda commissione consiliare approva la variazione di bilancio attraverso il voto favorevole della maggioranza. Si tratta del passaggio tecnico che consente di aggiornare le previsioni economiche dell’ente alla luce di nuove entrate e di esigenze sopraggiunte nel corso dell’anno. Per la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

