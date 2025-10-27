Varese City Run che show | duemila partecipanti per un’edizione da record
Varese – Uno spettacolo la Varese City Run 2025 baciata dal sole: duemila i partecipanti per una giornata festiva nel segno dello sport per tutti con i runner arrivati da tutta Italia. All’interno dei Giardini Estensi grande folla al Village allestito per l’occasione con stand e tanta musica. Un successo anche la Family Run, la corsa non competitiva di 5 chilometri che ha superato quota 500 iscritti. Un evento da incorniciare, quindi grande la soddisfazione di Stefano Colombo, presidente di Sport Più che ha detto: “Una giornata fantastica. Vedere sfilare duemila runner lungo via Sacco è stata una grande emozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
