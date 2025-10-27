Varedo i furbetti del Superbonus 110% | cantieri truffa per intascare i soli 5 a processo

Varedo (Monza e Brianza) – Cinque rinviati a giudizio per associazione a delinquere finalizzata alla truffa sul Superbonus 110%. Lo ha deciso la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi, mandando a maggio a processo la vicenda che nel 2023 aveva portato la guardia di finanza di Monza, su delega della Procura, a eseguire un provvedimento di sequestro preventivo impeditivo di crediti fiscali per un valore di oltre 4,3 milioni euro per indebita percezione degli incentivi statali per la riqualificazione energetica degli edifici. Le indagini erano nate dalla denuncia di un cittadino di Treviso che aveva scoperto di avere a sua insaputa nel suo “cassetto fiscale“ un credito d’imposta di circa 50mila euro, relativo a fatture emesse da un’impresa di impiantistica elettrica di Varedo a lui sconosciuta per lavori di efficientamento energetico eseguiti in un immobile di sua proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varedo, i furbetti del Superbonus 110%: cantieri truffa per intascare i soli, 5 a processo

Altre letture consigliate

Varedo, i furbetti del Superbonus 110%: cantieri truffa per intascare i soli, 5 a processo - L’inchiesta era partita da un cittadino che si era trovato 50mila euro nel cassetto fiscale per lavori mai richiesti. Si legge su ilgiorno.it

Truffa sui Superbonus 110% a Varedo: 5 rinvii a giudizio - Nel 2023 la Guardia di Finanza aveva sequestrato 4,3 milioni di crediti fiscali indebiti vantati da una società di impiantistica elettrica brianzola, con la complicità di vari professionisti ... Come scrive msn.com

Maxi frode in Salento con il Superbonus 110: sequestrati 1 milione e 200mila euro - Avrebbero percepito contributi pubblici attestando la fine e la conformità di lavori di ristrutturazione e riqualificazione di immobili mai realizzati o eseguiti solo in parte, in 6 cantieri nel ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it