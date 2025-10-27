Var a intermittenza a Roma e Firenze | bocciato Colombo rimandato La Penna

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contatto in area Sabiri-Bernardeschi non era da rigore. Errori nel contatto Gila-Conceiçao, il mani di Dodò e il secondo giallo mancato a McKennie. La Penna farà turnazione, Colombo (per ora) no: è fra gli arbitri designati al Mondiale Under 17. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

