Il contatto in area Sabiri-Bernardeschi non era da rigore. Errori nel contatto Gila-Conceiçao, il mani di Dodò e il secondo giallo mancato a McKennie. La Penna farà turnazione, Colombo (per ora) no: è fra gli arbitri designati al Mondiale Under 17. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Var a intermittenza a Roma e Firenze: bocciato Colombo, rimandato La Penna