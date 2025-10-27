Var a intermittenza a Roma e Firenze | bocciato Colombo rimandato La Penna
Il contatto in area Sabiri-Bernardeschi non era da rigore. Errori nel contatto Gila-Conceiçao, il mani di Dodò e il secondo giallo mancato a McKennie. La Penna farà turnazione, Colombo (per ora) no: è fra gli arbitri designati al Mondiale Under 17. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Roma non va Il giorno dopo Roma–Viktoria Plzen, finita 1-2 all'Olimpico, resta in tutti quanti noi l'ennesimo rammarico enorme. Non solo per la sconfitta, ma per il modo in cui è arrivata. La Roma ha perso la quarta partita su sei giocate in casa dall'inizi
Meno "quando mangi", più "perché mangi". Il digiuno intermittente è una pausa per il corpo e un reset per la mente ?Al @medicotv2000 la Prof.ssa Debora Rasio , specialista in Oncologia, Nutrizionista e Ricercatrice presso l'Università di Roma Sapien
Alta velocità, Roma-Firenze sul banco degli imputati: troppo lenta (per colpa dei regionali) - Lavori di potenziamento, problemi alla rete elettrica, sovraffollamento di convogli, guasto al treno precedente, binari vetusti, soprattutto la linea Roma-