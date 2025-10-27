Vampire The Masquerade Bloodlines 2 | Strategie da sapere prima di giocare
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è un action RPG cupo e ricco di atmosfera, ambientato nella piovosa città di Seattle, dove il giocatore veste i panni di Phyre, un antico vampiro risvegliatosi dopo secoli in un mondo moderno pieno di intrighi, cospirazioni e pericoli mortali. In questo universo dominato dalla notte, la sopravvivenza non si conquista con la forza bruta, ma con astuzia, discrezione e conoscenza delle regole del sangue. Ecco dunque le migliori strategie per affrontare le notti di Seattle nel modo più efficace possibile. Muoversi sui tetti è il modo più sicuro e veloce. Le strade di Seattle sono affollate di occhi umani pronti a notare ogni movimento sospetto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
