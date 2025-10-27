Valutazioni antropometriche | cosa sono i nuovi esami effettuati su Andrea Sempio diciotto anni dopo l' omicido di Garlasco

La procura di Pavia ha disposto nuovi rilievi sull'indagato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. L’analista forense Sara Capoccitti ha spiegato a Wired come funzionano e quali limiti hanno queste analisi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Valutazioni antropometriche: cosa sono i nuovi esami effettuati su Andrea Sempio diciotto anni dopo l'omicido di Garlasco

Garlasco, cosa sono le valutazioni antropometriche eseguite su Andrea Sempio e a cosa servono dopo 18 anni - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, si è presentato all’Istituto di medicina legale per ... Riporta fanpage.it

“Misurazioni antropometriche di Sempio? Creato un gemello digitale ma le variabili sono innumerevoli”, l’opinione dell’analista forense - L'analisi dell'esperta forense sulle misurazioni antropometriche di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco: "Scansione 3D con variabili innumerevoli" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cosa sono le misurazioni antropometriche a cui è stato sottoposto Andrea Sempio e a cosa servono per Garlasco - Che ruolo possono avere le misurazioni antropometriche condotte su Andrea Sempio? Come scrive virgilio.it