Valsa Group Modena - Vero Volley Monza 3-0 | Successo netto all' esordio casalingo

Modenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il passo falso nella prima stagionale a Milano, il Modena Volley coglie una vittoria rotonda fra le mura amiche del PapaPanini, regolando per tre set a zero Monza.Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

