Valmontone calcio serie D Gallo | Con l’Albalonga la miglior partita dall’inizio della stagione

Il Valmontone ha immediatamente rialzato la testa dopo la doppia sconfitta ravvicinata con Trastevere e Scafatese, battistrada del girone G. I ragazzi del presidente Manolo Bucci hanno vinto 3-0 contro l’Albalonga (dopo aver raggiunto gli ottavi di Coppa Italia mercoledì scorso) grazie ad una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

