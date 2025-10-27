Valerio 48 anni trovato senza vita in casa; la scoperta delle tre figlie La moglie era morta ad Agosto La tragedia a Veroli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia ha colpito Veroli (Frosinone): Valerio Stirpe, 48 anni, operaio edile, è stato rinvenuto privo di vita nella propria abitazione nella serata di ieri. A trovarlo è stata una delle tre figlie. I soccorsi e gli accertamenti. Dopo la segnalazione, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza esito. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di competenza. Secondo le prime informazioni, l’uomo viveva una situazione familiare molto difficile dopo la perdita della moglie. Il precedente lutto in famiglia. Nel mese di agosto, la moglie Romina Orzilli, 49 anni, residente a Veroli, era deceduta in un incidente stradale sulla Strada Provinciale Verolana, che collega Veroli ad Alatri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

